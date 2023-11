Mehr sichere Herkunftsländer: Was bringt das?

Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisierte die Einstufung von Georgien und Moldau als sichere Herkunftsländer. Es gebe in beiden Ländern "keine landesweite Sicherheit und keine Sicherheit für alle Gruppen", erklärte Pro Asyl. Die Organisation verwies auf Rückschritte bei Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in Georgien, Diskriminierungen von Angehörigen der Volksgruppe der Roma in Moldau sowie generell auf eine unklare Sicherheitslage wegen der russischen Einflussnahme in beiden Ländern.



Auch der Antiziganismus-Beauftragte der Bundesregierung, Mehmet Daimagüler, wandte sich gegen den Beschluss zu Moldau, das für Roma kein sicheres Herkunftsland darstelle. "Moldauische Roma, zum größten Teil Nachfahren des nationalsozialistischen Völkermordes an Sinti und Roma, leiden bis heute massiv unter den fortwährenden Folgen des Völkermordes, leben ausgegrenzt und sind in allen Lebensbereichen Diskriminierung ausgesetzt".