Politik | Länderspiegel - Immer mehr Klagen gegen Asyl-Bescheide

328.000 Klagen gegen Asyl-Bescheide gab es in 2017, die Verwaltungsgerichte arbeiten am Anschlag. Für die Richter eine enorme Arbeitsbelastung, allein am Münchner Verwaltungsgericht hat jeder Richter zur Zeit etwa 300 Verfahren zu bearbeiten.