Die FDP fordert in ihrem Wahlprogramm, die Hauptstadt "zur Chancenmetropole" zu machen. Titel des Programms: "Holen wir uns die Zukunft". Dabei will sie für die Wirtschaft die Rahmenbedingungen durch eine "Willkommenskultur" mit Technologieoffenheit, Wettbewerb und weniger Bürokratie verbessern. In der Klimapolitik setzt die FDP auf Entwicklung neuer Technologien mit weniger Einschränkungen und Verboten. In der Wohnungspolitik wendet sich die FDP gegen die Mietpreisbremse und setzt auf die Schaffung von neuem Wohnraum, darunter die Randbebauung des Tempelhofer Feldes.



In der Bildungspolitik will sie eine Exzellenzinitiative für die Schulen einleiten und jeder Schule eine IT-Fachkraft zur Seite stellen. Mit Werkunterricht in den Grundschulen soll das Handwerk langfristig gestärkt werden. Spitzenkandidat ist der Fraktionsvorsitzenden Sebastian Czaja (38).