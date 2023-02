"All dies macht den Lehrerberuf noch unattraktiver", reagierte der Präsident des Lehrerverbandes Heinz-Peter Meininger auf die Vorschläge, "und das Potenzial an Quereinsteigern ist eigentlich ausgeschöpft." In den nächsten Jahren werde man mit dem Mangel wohl leben müssen. "Denn aus den Universitäten kommen ebenfalls nicht genug Lehrkräfte. Da hat man in den letzten Jahrzehnten die Studienplätze abgebaut und nun gibt es in einigen Bundesländern zu wenige Studienplätze", sagt Meidinger.