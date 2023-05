Piet Leidreiter kandidiert als Spitzenkandidat für die Bürger in Wut in Bremen. Der 58-Jährige arbeitet in der Steuerberatung als leitender Angestellter und hat Betriebswirtschaftslehre studiert. Leidreiter war Bürgerschaftsabgeordneter für die AfD, bevor er sich später der ALFA und schließlich den Bürgern in Wut anschloss. Seine Partei hat 2019 in Bremerhaven ein starkes Ergebnis erzielt und will nun auch in Bremen mehr Prozente holen - und in Bremen die Fünf-Prozent-Hürde überspringen.