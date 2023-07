Am Mittwoch hatten der Parteivorstand Linnemann in seiner neuen Funktion bestätigt, was am Vortag bekannt geworden war. "Einstimmig", wie Merz in der anschließenden Pressekonferenz sagte, "ohne Enthaltung". Linnemanns Vorgänger, Mario Czaja, war auch dabei. Er durfte aufzählen, was er in den vergangenen 18 Monaten seit der verlorenen Bundestagswahl alles geleistet hat. Das sagte er aber, wie er nun einmal ist: eher leise, eher diplomatisch, eher zurückhaltend.