Chinas Präsident wird 70 : Xi Jinping mächtiger denn je

Selten lässt Xi Jinping so tief in seine Seele blicken. Während jeder fünfte junge Mensch in Chinas Städten keinen Job findet, forderte der Staats- und Parteichef die junge Generation kürzlich auf, doch jetzt "Bitternis zu essen" (chi ku) - eine in China besonders gepflegte Tugend, leidensfähig zu sein und Mühsal erdulden zu können. Er erinnerte an seine eigenen jungen Jahre, als er während der Kulturrevolution (1966 bis 76) wie Millionen andere zur Arbeit aufs Land geschickt wurde. Seht her: Es hat mir nicht geschadet, sondern mich an die Spitze der Kommunistischen Partei gebracht.