Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht die Corona-Pandemie in Deutschland als beendet an. Betrachte man den Stand etwa bei den Virus-Varianten, den Impfungen und den noch vorkommenden Klinikfällen, könne man sagen, dass die Pandemie in Deutschland zu einem Ende gekommen sei, sagte der SPD-Politiker am Mittwoch in Berlin. "Dem ist der Fall", sagte der Minister.