Ärzte zu Lauterbach-Kritik: "Haben einen langen Atem"

Mit Blick auf die Arzthonorare fügte Lauterbach hinzu: "Die Forderung nach mehr Geld halte ich nicht für begründet." Mit Ausnahme der Schweiz werde nirgendwo in Europa in den Praxen so viel verdient wie in Deutschland. Gerade viele Facharztgruppen verdienten im internationalen Vergleich "ausgezeichnet".