Streit um AfD-nahes Zentrum Rheinhessen in Mainz

Treffpunkt für Rechtsextreme?

Die Aktivitäten vor Ort haben bereits den Verfassungsschutz in Rheinland-Pfalz auf den Plan gerufen - er beobachtet die Situation genau und schreibt dem Zentrum eine "hervorgehobene Vernetzungsfunktion" zu. Behörden-Leiter Elmar May fasst die Erkenntnisse so zusammen:

An der Zehn-Jahres-Feier der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Jungen Alternativen im Zentrum Rheinhessen nahmen laut Elmar May 100 Personen aus ganz Deutschland teil.

Naziparolen und Hitlergruß bei JA-Jubiläumsfeier?

Während der Feierlichkeiten sollen Naziparolen ausgetauscht, der Holocaust verharmlost und der Hitlergruß gezeigt worden sein. Die Polizei Mainz hat nach ZDF-Informationen in diesem Fall bereits Ermittlungen aufgenommen. Dabei geht es um das Verwenden von Kennzeichen ehemaliger nationalsozialistischer Organisationen in der Öffentlichkeit, das mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden kann.

In Folge dieser Veranstaltungen beschäftigte sich auch die Politik mit den Aktivitäten im Zentrum Rheinhessen. So diskutierte etwa der Innenausschuss des rheinland-pfälzischen Parlaments mutmaßliche Verbindungen in die rechtsextreme Szene. "Bei Veranstaltungen der AfD im Zentrum Rheinhessen treten rechtsextremistische Personen unverhohlen als Rednerinnen und Redner auf, sagte Innenminister Michael Ebling ( SPD ).

Die Vorkommnisse in den letzten Monaten im Zentrum Rheinhessen zeigen eindeutig, wie offen in AfD- und JA-Kreisen der Kontakt mit rechtsextremistischen Akteuren, insbesondere der Neuen Rechten, gesucht und gefunden wird.

Stadt Mainz erteilt AfD Nutzungsverbot für Gebäude

AfD prüft juristische Schritte

Eine Zukunft hat das Zentrum Rheinhessen an seinem jetzigen Standort allerdings ohnehin nicht. Die Eigentümer der Firmengruppe Richter lösen das Mietverhältnis im Februar auf. Seitens der AfD sehe man sich aber bereits nach Alternativen um, so Münzenmaier. Den Aufbau dieses neuen Standorts will der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz aufmerksam beobachten, betonte Behörden-Chef Elmar May: