AfD berät EU-Programm: Von Auflösung bis Reform der EU

In Magdeburg berät die AfD über ihr Europawahlprogramm. Zur Debatte steht unter anderem eine radikale Umgestaltung der EU sowie die Forderung nach einem Ende des Euros. 06.08.2023 | 0:20 min

Die AfD hat ihre Kandidaten für die Europawahl 2024 gekürt. Nun wollen die Rechtspopulisten in Magdeburg über ihr Wahlprogramm beraten. Zur Debatte steht ein Entwurf, der die "geordnete Auflösung der EU" sowie ein Ende des Euro fordert.

Die AfD hat auf ihrem Parteitag in Magdeburg Maximilian Krah als Spitzenkandidat für die Europawahl gewählt. Die Partei will Europa zur „Festung“ gegen Migranten machen. 29.07.2023 | 2:45 min

AfD will weg vom Euro und zurück zur D-Mark

Aus Sicht der AfD soll an die Stelle der EU "ein Bund europäischer Nationen" treten. Freihandel, Zollunion und eine europäische Sicherheitsarchitektur seien weiter gewünscht. "Es ist ja nicht so, dass wir einen Austritt fordern und danach kommt nichts", betonte Chrupalla.

AfD fordert Rückkehr zur D-Mark

Ein deutscher EU-Austritt wäre womöglich ein Ende der Gemeinschaft in bisheriger Form. Umfragen zufolge ist eine große Mehrheit in Deutschland dagegen. Wie eine "geordnete Auflösung" der EU aussehen könnte, ist unklar.

Chrupalla: Menschengemachter Klimawandel hat keinen Ausschlag

Die AfD wendet sich im Entwurf ihres Wahlprogramms auch gegen Klimaschutzmaßnahmen und spricht von einer "Klimahysterie". Chrupalla sagte, der menschengemachte Anteil am Klimawandel sei "so gering, dass das keinen Ausschlag hat".

Und er fügte hinzu: "1,5 Grad Erwärmung der Erde? Es wird nichts passieren, wenn die Erde 1,5 Grad wärmer ist. Das sind auch alles Dinge, wo mit Hysterie gearbeitet wird. Wenn vom Schmelzen der Pole gesprochen wird: Der Nordpol, wir sehen es, ist in einer guten Verfassung."

35 AfD-Kandidaten für die Europawahl 2024

Am vergangenen Wochenende und dann an diesem Freitag und Samstag hatte die AfD in einem sehr langwierigen Prozess ihre Kandidaten für die Europawahl im kommenden Jahr bestimmt.