Rheinland-Pfalz: Schweitzer zu Nachfolger von Dreyer gewählt

In Rheinland-Pfalz ist Alexander Schweitzer ( SPD ) zum neuen Ministerpräsidenten gewählt worden. Er erhielt im Mainzer Landtag 57 Stimmen und damit mehr, als die dortige Ampel-Koalition Sitze hat. 39 Abgeordnete stimmten gegen Schweitzer, vier enthielten sich. Insgesamt sitzen 101 Abgeordnete im Landtag, 100 davon waren bei der Sitzung anwesend. Schweitzer nahm die Wahl unmittelbar nach Bekanntgabe des Ergebnisses an und bedankte sich mit den Worten:

Schweitzer will Motto "Nah bei de' Leut'" folgen

"Die Menschen müssen das Gefühl haben, dass ihnen zugehört wird, dass sie eine Rolle spielen", sagte der 50-jährige Pfälzer der Deutschen Presse-Agentur vor der Abstimmung in Mainz. Daher wolle er schon in diesem Sommer bei der Meinungsbildung sowohl auf Tiktok im Internet als auch an den Theken des Landes mit dabei sein.

Damit knüpft der 2,06 Meter große Sozialpolitiker an das Motto seiner Vorgänger Dreyer und Kurt Beck (beide SPD) an: "Nah bei de' Leut'".

Schweitzer in Landau geboren

"Von Bord ging es dann in den katholischen Kindergarten, zusammen mit meiner zweieinhalb Jahre jüngeren Schwester", so Schweitzer. Er wuchs auf dem Dorf in der Südpfalz auf und legte in Bad Bergzabern als Erster in seiner Familie das Abitur ab. Dort lebt der Veganer, der verheiratet ist und drei Kinder hat, bis heute.