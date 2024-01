Politiker wollen Verfassungsgericht vor Extremisten schützen

Aus Sorge vor dem Erstarken extremer Parteien wie der AfD gibt es in der Ampel-Koalition Überlegungen, das Bundesverfassungsgericht stärker vor möglicher Einflussnahme zu schützen.

Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Bundestag , Johannes Fechner, sagte der "Welt am Sonntag":

FDP: Gericht widerstandsfähig machen gegen "Feinde der Demokratie"

Hunderttausende gehen gegen die AfD auf die Straße, Karlsruhe streicht der NPD staatliche Zuschüsse - eine Blaupause für die AfD? ZDFheute live ordnet ein. 23.01.2024 | 37:49 min

Als Beispiele nannte Thomae "die Aufteilung des Gerichts in zwei Senate, die Festschreibung der zwölfjährigen Amtszeit von Richtern und die Festlegung, dass das Gericht über seine Geschäftsverteilung und seine Arbeitsweise selbst entscheiden kann". Diese Regeln könnten dann nur noch mit Zweidrittel-Mehrheit geändert werden.

Warnung davor, Hüter der Verfassung lahmzulegen

Er warnte, dass das Verfassungsgericht andernfalls mit einer einfachen parlamentarischen Mehrheit "als einer der wichtigsten Kontrolleure der Macht und Hüter der Verfassung lahmgelegt" werden könnte. So könne theoretisch ein dritter Senat eingerichtet und die Geschäftsverteilung so geändert werden, "dass bestimmte Entscheidungen in diesem dritten Senat getroffen werden müssten".