Cannabis-Legalisierung: Ampel-Fraktionen einigen sich

Die Ampel -Fraktionen haben ihre Verhandlungen über das Cannabis -Gesetz abgeschlossen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, Maria Klein-Schmeink, erklärte am Freitag in Berlin, damit könne das Gesetz zum 1. April in Kraft treten. Der Bundestag muss über den Entwurf noch abstimmen.