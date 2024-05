Scholz, Habeck, Lindner: Krisen-Treffen zum Bundeshaushalt

Am Nachmittag trifft er sich nun mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Thema ganz oben auf der Liste beim Krisentreffen der Ampel : der neue Haushalt und der neue Krach in der Koalition.

Drei Ministerien mit Mehrbedarf

Der neue Streit über den Haushalt deutete sich bereits voriger Woche an. Bis 2. Mai mussten die Ressorts an Lindner ihren Finanzbedarf für den Etat 2025 schicken. Da ein Milliardenbedarf in zweistelliger Höhe, die Rede ist von 15 bis 30 Milliarden Euro, eingespart werden muss, hatten Scholz, Lindner und Habeck einen sogenannten Konsolidierungskurs verabredet.