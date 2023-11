Ökonom Feld: Ampel muss bei Ausgaben "Prioritäten setzen"

Sehen Sie hier das Interview mit Lars Feld in voller Länge. 15.11.2023 | 5:16 min

... die Ampel nun Prioritäten setzen muss

Die Ampel-Regierung müsse nun "auf der Ausgabenseite Prioritäten setzen", sagt Held im ZDF. "Man muss ganz klar sagen, was will man als erstes realisieren? Und was muss zurückstehen?"

Dann wird die Regierung feststellen, "dass in den zehn Jahren seit 2010 in der günstigen Wachstumssituation, in der wir uns bis 2019 befunden haben, doch sehr sehr viele Haushaltsspielräume bestanden haben". Deswegen hätte damals auch vieles durchgeführt werden können, "was 'nice to have' war, aber was man heute auch nochmal hinterfragen muss".