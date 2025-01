Befreiung von Auschwitz: "Von ihnen ist nur Asche geblieben"

Die Holocaust-Überlebende Tova Friedman hält eine Rede bei einer Zeremonie zum Gedenken an den 80. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Nazi-Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau.

Kinder in Lumpen gehüllt, manche gingen barfuß durch den Schnee. Durch den Hunger waren ihre Körper zusammengeschrumpft. "Auch von ihnen ist nur Asche geblieben", sagte die Überlebende Tova Friedman 80 Jahre nach der Befreiung überlebender Häftlinge des NS-Konzentrationslagers Auschwitz.

Friedman, die als Kind in Auschwitz war, überstand den Nazi-Terror und teilte wie einige andere Überlebende auch ihre berührenden Erinnerungen am Montag bei der Gedenkveranstaltung im früheren Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.

Es könnte das letzte Mal gewesen sein, dass Zeitzeugen bei einer größeren Gedenkveranstaltung zur Befreiung von Auschwitz von den Verbrechen der Nationalsozialisten erzählen . Dieses Gefühl war am Montag beim Gedenken zum 80. Jahrestag der Befreiung des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers vorherrschend.

Am 27. Januar 1945 befreite die Rote Armee rund 7.000 Menschen aus dem KZ Auschwitz.

Zeitzeugen im Zentrum des Gedenkens

Wir sollten uns nicht scheuen, Verschwörungstheorien entgegenzutreten, wonach alles Schlechte in der Welt ein Ergebnis von Verschwörungen ist, die von nicht näher bezeichneten Gruppen in der Gesellschaft angezettelt werden, und Juden werden hier oft genannt.

Auch vor neuen Bedrohungen warnten die Überlebenden. "Wir waren Opfer, wir haben die Verpflichtung zu warnen", sagte die in Amerika als Therapeutin und Autorin lebende Tova Friedman, die als Kind in Auschwitz war. Es gebe einen "grassierenden Antisemitismus", der sich unter den Nationen ausbreite, so Friedman.