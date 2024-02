Politiker fordern BASF-Rückzug aus China-Provinz Xinjiang

Der Brief der "Interparlamentarischen Allianz für China" (IPAC) bezieht sich auf Recherchen, die ZDFfrontal und "Spiegel" vergangene Woche veröffentlichten . In dem Brief an BASF-Chef Martin Brudermüller heißt es: "Die Berichte zeigen das schockierende Ausmaß, in dem Ihr Unternehmen anscheinend in grobe Misshandlungen der Uiguren und anderer türkischen Minderheiten in der Region verwickelt zu sein scheint."