Berlinale: Antisemitismus-Vorwürfe nach Verleihung

Die 74. Berlinale stand ganz im Zeichen der politischen Botschaften. Das Filmfest begann mit Protest gegen Rechtsextremismus und endete nun mit einem Eklat. 25.02.2024 | 2:39 min

Vorwürfe gegen Israel dominieren Zeremonie

Wir fordern Hamas auf, die Geiseln umgehend freizulassen, und wir fordern Israel auf, alles erdenklich Mögliche zu tun, um die Zivilbevölkerung in Gaza zu schützen und dafür zu sorgen, dass dauerhaft Frieden in die Region zurückkehren kann.

Die Berlinale 2024 ist politisch aufgeladen - der Dokumentarfilm "No Other Land" zeigt die Vertreibung von Palästinenserinnen und Palästinensern aus dem Westjordanland. 19.02.2024 | 2:01 min

Doch im Anschluss hieß es dann Bühne frei für Preisträger, Jurymitglieder und Laudatoren, von nun an dominierten einseitige Vorwürfe gegen Israel die Zeremonie, ohne den Terrorangriff der islamistischen Hamas vom 7. Oktober 2023 auch nur zu erwähnen; die Rede war von "Genozid", "Terror" und "Apartheid" durch den israelischen Staat, gefordert wurde unter anderem, deutsche Waffenlieferungen an Israel sofort zu stoppen.

Diop zeigt Solidarität mit palästinensischen Menschen

Lorenz Maroldt, Chefredakteur des Tagesspiegels, spricht von einer "Pro-Palästinenser-Show bei der Berlinale". Sie gipfelte in einer Solidaritätsbekundung der Gewinnerin des Goldenen Bären, Mati Diop, die in ihrer Dankesrede zusammenhangslos nachwarf: "I stand in solidarity with Palestine" - meine Solidarität gilt Palästina.