Justizminister Buschmann gegen erweiterte Befugnisse des BKA

Berichten zufolge will Bundesinnenministerin Nancy Faeser dem BKA in bestimmten Fällen verdeckte Durchsuchungen ermöglichen. Innerhalb der Bundesregierung werde über einen entsprechenden Entwurf beraten. Die Maßnahme soll demnach nur dann erlaubt sein, wenn "eine konkretisierte Gefahrenlage hinsichtlich der Vorbereitung eines terroristischen Anschlags im Raum steht und nur noch Unsicherheit dahingehend besteht, in welchem konkreten Stadium sich die Tatplanung befindet", zitiert die Agentur dpa aus dem Papier.