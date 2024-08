Nach Urteil: Wahlrecht wird vor 2025 nicht mehr angefasst

Das Wahlrecht werden die Ampel-Parteien in dieser Legislaturperiode nicht mehr anfassen.

Kreise: Unterschiede zwischen Ampel und Union zu groß

Aus Koalitionskreisen hieß es nach dem Gespräch der Fraktionschefs, es habe grundsätzlich unterschiedliche Bewertungen zwischen Ampel und Union gegeben, die in der noch zur Verfügung stehenden Zeit vor der Bundestagswahl nicht auszuräumen seien. Die nächste Bundestagswahl soll im September 2025 stattfinden.

Durch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zur Wahlrechtsreform sei erneut ein „Schaden an der Autorität der Regierung“ entstanden, so ZDF-Korrespondent Wulf Schmiese.

Darüber hinaus gebe es sehr unterschiedliche Auffassungen zu einer Änderung des Wahlrechts nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts durch SPD, FDP und Grünen sowie Union, so Haßelmann.

Für uns Grüne sind die Grundfesten unseres neuen Wahlrechts insgesamt durch das Urteil des Gerichts in vollem Umfang bestätigt.

Merz: Wollen uns nicht "vereinnahmen lassen"

Merz wirft den Ampel-Fraktionen mangelnden Kompromisswillen vor. Er schrieb nach einem Gespräch mit den Vorsitzenden der Ampel-Fraktionen an die Abgeordneten der CDU/CSU-Fraktion, an dem auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teilnahm: "Wir haben eine alleine auf die Sperrklausel und die Grundmandatsklausel beschränkte Verhandlung über das Wahlrecht noch in der laufenden Wahlperiode abgelehnt." Das Schreiben liegt der Deutschen Presse-Agentur vor.