Brandmauer-Debatte: Rödder offen für CDU-Minderheitsregierung

"Die CDU darf nicht länger über falsche Brandmauern streiten. Das hat nur den Effekt, dass die AfD die CDU immer wieder vorführen kann", sagte Andreas Rödder in einem am Dienstag veröffentlichten "Stern"-Interview. Vielmehr müsse die CDU "selbstbewusst auftreten und eigene Positionen formulieren". Sie müsse aus der Defensive herauskommen. "Nur so kann sie die rechte demokratische Mitte für sich gewinnen." Er halte schon das Wort Brandmauer für falsch.