Nach Abstimmung von Union und AfD: Demos in mehreren Städten

Vor der Parteizentrale der CDU in Berlin versammelten sich am Abend Tausende Menschen. Die Polizei schätzte die Zahl der Teilnehmer gegen 19:00 Uhr auf rund 6.000, angemeldet gewesen waren nur 4.000. Die Stimmung sei friedlich, sagte eine Polizeisprecherin. Angemeldet hatte die Demonstration das Bündnis "Zusammen gegen Rechts".

Kiel: Brandmauer "nicht nur eingerissen - sie ist gefallen"

Auch in Kiel protestierten 1.500 Menschen vor der CDU-Zentrale. Das Vorgehen der CDU sei ein "Tabubruch mit fatalen Folgen", hieß es in dem Demo-Aufruf der Zentralen Bildungs- und Beratungsstellen für Migrant:innen (ZBBS). "Die sogenannte Brandmauer zwischen CDU/CSU und der extremen Rechten existiert faktisch nicht mehr. Sie ist nicht nur eingerissen - sie ist gefallen." Nach Angaben eines Polizeisprechers verlief die Kundgebung "ohne besondere Vorkommnisse".

In Lübeck fand am Abend eine weitere Kundgebung unter dem Motto "Die Brandmauer ist gefallen" statt. Hier hatten unter anderem das Lübecker Flüchtlingsforum, die Omas gegen Rechts, die Jugendorganisationen von SPD und Grünen sowie die Linke zum Protest vor dem Rathaus aufgerufen. Auch dort habe es zunächst keine Zwischenfälle gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Die Zahl der Teilnehmer konnte er zunächst nicht nennen.

Leipzig unter dem Motto "Merz & AfD stoppen"

Auch in Leipzig gingen mehrere Tausend Menschen auf die Straße. Die Polizei ging in einer ersten Schätzung von 5.000 Demonstrantinnen und Demonstranten aus. Sie versammelten sich unter dem Motto "Merz & AfD stoppen - Asylrecht verteidigen - Brandmauer wieder aufbauen!" in der Nähe eines CDU-Büros in der Innenstadt.