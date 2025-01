Abstimmung mit Stimmen der AfD: Merkel rüffelt die CDU

Die ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mischt sich in die Debatte um den Unions-Antrag ein. Der hatte am Mittwoch mithilfe der AfD eine Mehrheit im Bundestag erzielt.

Staatspolitische Verantwortung

Merkel fügte hinzu: "Für falsch halte ich es, sich nicht mehr an diesen Vorschlag gebunden zu fühlen und dadurch am 29. Januar 2025 sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen."

Merkel: Keine taktischen Manöver

Ihrer Partei rät sie nachdrücklich, es nicht wieder zu einer Abstimmung kommen zu lassen, bei der die AfD als Mehrheitsbeschaffer fungiert. Stattdessen sei es erforderlich, "dass alle demokratischen Parteien gemeinsam über parteipolitische Grenzen hinweg, nicht als taktische Manöver, sondern in der Sache redlich, im Ton maßvoll und auf der Grundlage geltenden europäischen Rechts, alles tun, um so schreckliche Attentate wie zuletzt kurz vor Weihnachten in Magdeburg und vor wenigen Tagen in Aschaffenburg in Zukunft verhindern zu können".