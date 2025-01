Und morgen dann ein Gesetz mit AfD-Stimmen?

Worum geht es?

Am Freitag aber bringt die Union einenein, das so genannte Zustrombegrenzungsgesetz aus dem September 2024. In diesem Gesetz steht unter anderem, dass ein Familiennachzug zu Personen mit subsidiärem Schutz "nicht mehr gewährt" wird.

Bekommt das Gesetz eine Mehrheit dank Union, FDP und AfD?

Könnte sein. Nun war die Mehrheit am Mittwoch außerordentlich dünn. Und sie kam auch deswegen zustande, weil einige Abgeordnete der Union nicht an der Abstimmung teilgenommen haben - so wie übrigens auch einige von SPD und Grünen nicht.

Aber selbst wenn die fehlenden Unions-Abgeordneten geschlossen gegen das Gesetz stimmen würden, könnte es trotzdem. Denn: Am Mittwoch hatte sich das Bündnis Sahra Wagenknecht noch enthalten. Am Freitag wollen die zehn BSW-Abgeordneten aberdas Gesetz stimmen.

Welche Rolle spielt Merkels Kritik an Merz?

An wen richtet sich Merkel mit ihrer Kritik?

Wanderwitz bringt am Donnerstag ein AfD-Verbot in den Bundestag ein und kann eine Abstimmung seiner Fraktion mit der AfD eigentlich nicht gut finden. Äußern wollte er sich auf ZDFheute-Anfrage aber nicht zu seinem Abstimmungsverhalten.

Welche Strategie verfolgt Merz?

Die politikwissenschaftliche Forschung zeigt sehr klar, dass solche Vorgehensweisen in der Regel viel Verlustpotenzial bieten und am Ende die rechtspopulistischen Parteien stärken.

Ist Schwarz-Grün jetzt vom Tisch?

Noch am Mittwochabend veröffentlicht Grünen-Chefin Franziska Brantner ein Video bei Instagram. Darin fragt sie sich, sichtlich geknickt, "was eigentlich aus dieser CDU geworden" sei. Eigentlich fehlt nur noch der Satz: Wie sollen wir jetzt bitte noch Schwarz-Grün hinkriegen?

Brantner dürfte wissen, dass der linke Flügel in ihrer Partei eine Koalition mit Friedrich Merz nun nur noch schwerlich absegnen wird. Die Chefin der Grünen Jugend, Jette Nietzard, hatte sie bereits am Sonntag im ZDFheute-Interview ausgeschlossen. Offizielle Parteilinie ist das aber nicht.

Und wie steht es um Schwarz-Rot?

Wieso redet eigentlich niemand von der FDP?

Die FDP hat dem Zustrombegrenzungsgesetz am 6. November im Innenausschuss des Bundestags nicht zugestimmt. Damals war sie noch Teil der Ampel, am Abend desselben Tages platzte die Koalition. Nun aber will die FDP dem Gesetz zustimmen und verteidigt auch, dass sie am Mittwoch dem Unions-Antrag zu einer Mehrheit verholfen hat.