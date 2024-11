Ampel-Aus: Lindner wirft Scholz "kalkulierten Bruch" vor

Scholz habe lange die Notwendigkeit von wirtschaftlichen Reformen verkannt. "Seine Gegenvorschläge sind matt, unambitioniert und leisten keinen Beitrag, um die grundlegende Wachstumsschwäche unseres Landes zu überwinden", so Lindner. Scholz habe leider gezeigt, dass er nicht die Kraft habe, dem Land einen neuen Aufbruch zu ermöglichen. Stattdessen habe er ultimativ verlangt, die Schuldenbremse auszusetzen. "Dem konnte ich nicht zustimmen, weil ich damit meinen Amtseid verletzt hätte", so Lindner.

Lindner: FDP in anderer Koalition bereit, Verantwortung zu übernehmen

Scholz wirft Lindner Vertrauensbrüche vor

Scholz hatte Lindner im Anschluss an dessen Entlassung in einem Presse-Statement vorgeworfen, "kleinkariert" und "fachfremd" agiert zu haben und parteipolitische Interessen über die des Landes gestellt zu haben. Es gebe keine Vertrauensbasis mehr für die weitere Zusammenarbeit.

Kanzler stellt Vertrauensfrage

Am 15. Januar will Scholz im Bundestag die Vertrauensfrage stellen - in der Erwartung, dass das Parlament ihm gerade nicht das Vertrauen ausspricht, er also keine Mehrheit bekommt. In diesem Fall kann der Kanzler den Bundespräsidenten bitten, den Bundestag aufzulösen. Scholz sagte, der Bundestag könne den Weg für vorgezogene Neuwahlen freimachen. Diese könnten spätestens Ende März stattfinden.