Scholz: Lindner hat zu oft Vertrauen gebrochen

Nach der Entlassung von Finanzminister Christian Lindner (FDP) will Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) die Vertrauensfrage stellen. Am 15. Januar soll im Bundestag abgestimmt werden. Er begründete den Schritt mit dem Verhalten von Lindner. "Der Bundesfinanzminister zeigt keinerlei Bereitschaft", Angebote zum Wohle des Landes anzunehmen.

Ein solches Verhalten will ich unserem Land nicht länger zumuten.

Er habe der FDP am Mittag noch einmal ein umfassendes Angebot für die Haushaltslücke vorgelegt, "ohne Deutschland ins Chaos stürzen zu müssen". Sein Angebot habe vier Kernpunkte umfasst:

Wer sich in einer solchen Lage einem Kompromiss verweigert, der handelt verantwortungslos.

Immer wieder habe er in den letzten drei Jahren Vorschläge gemacht, wie eine Drei-Parteien-Koalition zu Kompromissen kommen könne. Zu oft seien die nötigen Kompromisse durch öffentlichen Streit übertönt worden.

Scholz will Gespräch mit Merz suchen

Sollte der Bundestag bei der Vertrauensfrage gegen Scholz stimmen, könnte es bis Ende März zu Neuwahlen kommen. Scholz kündigte an, so schnell wie möglich, dass Gespräch mit Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) suchen zu wollen, um wichtige politische Projekte voranzutreiben. "Auch mit Blick auf die Wahlen in Amerika, ist das vielleicht dringender denn je".