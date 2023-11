Expertenrat zu Corona-Regeln ab dem Herbst

Der Corona -Expertenrat der Bundesregierung drängt Bund und Länder dazu, sich früh und umfassend auf die Bekämpfung neuer Infektionswellen im Herbst und Winter vorzubereiten. Eine "vorausschauende Vorbereitung mit kurzen Reaktionszeiten" auf veränderte Infektionslagen sei notwendig. Das reduziere pandemiebedingte Schäden und hat die höchste Effektivität, um die Morbidität und Mortalität zu verringern" hieß es in einer Stellungnahme , die in einer Pressekonferenz erläutert wurde.

Vorübergehende Maskenpflicht ein wirksames Instrument

Sie bietet vor allem in Innenräumen den höchsten Selbst- und Fremdschutz bei geringer individueller Einschränkung und ist unmittelbar einsetzbar.

Bevölkerung soll bei Atemwegsinfekten wachsam sein

Generell solle die Bevölkerung "bei einer hohen Last respiratorischer Erkrankungen in den Wintermonaten verstärkt darüber aufgeklärt werden, wie sinnvoll ein möglichst hoher Eigen- und Fremdschutz ist, und zu einem solchen motiviert werden".

Der Expertenrat verweist auch auf die Erwartungshaltung der Menschen: "Die Bevölkerung ist durch zwei Jahre Pandemie geprägt", heißt es in der Stellungnahme.

Es besteht eine nachvollziehbar hohe Erwartungshaltung an die Politik, im dritten Jahr der Pandemie effektive Vorbereitungen für Herbst und Winter zu treffen.

Zu detallierten Impfempfehlungen wollte sich der Rat nicht äußern, das überlasse man der Ständigen Impfkommission (Stiko), hieß es. Generell könne eine vierte Impfung aber den Schutz bei Erwachsenen nochmals erhöhen, daher könne es durchaus sein, dass man zu einer breitangelegten 4. Impfung komme. Bezogen auf Kinder schließt sich das Gremium der Empfehlung der Stiko zur Impfung ab dem 5. Lebensjahr an und begrüßt Maßnahmen, dies auch durch Aufklärung und Impfmöglichkeiten vor Ort stärker zu fördern.

Corona-Impfungen in Deutschland

Expertenrat will mehr Daten

Der Expertenrat fordert in seiner Stellungnahme zum Corona-Herbst zudem eine verbesserte Erhebung der Corona-Daten, also ein digitales Echtzeit-Lagebild. Das könnte auch die in Deutschland noch immer maßgebende 7-Tage-Inzidenz ablösen.