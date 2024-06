Cybersicherheit: KI führt zu "immer extremeren Positionen"

Seit Monaten kursieren sie in Deutschland : KI-generierte Audio-Deepfakes der Tagesschau-Sprecher Jens Riewa und Susanne Daubner. Darin entschuldigen sich die beiden vermeintlich für ihre fehlerhafte Berichterstattung über die Corona-Politik. Die Dateien werden in sozialen Medien verbreitet, aber auch bei sogenannten Montagsdemonstrationen öffentlich abgespielt.

Deepfakes werden immer schneller generiert

Das sei erst der Anfang, so Experten. Künstliche Intelligenz und Deepfakes, also gefälschte Audio- und Video-Dateien werden immer schneller und wirksamer generiert werden können, sagt Christoph Igel vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation und Informationsverarbeitung:

"Der erste Punkt ist das exponentielle Wachstum an digitalen Daten, also Daten, die analysiert werden können über KI, zweitens die Verfügbarkeit von Computing-Power, also Hardware, die mit einer unfassbar hohen Geschwindigkeit in der Lage ist, diese Datenflut zu verarbeiten und drittens natürlich eine weltweite Vernetzung, d.h. die KI kann über das Netz weltweit und direkt auf offene Bibliotheken, Datenbestände und andere Anwendungen zugreifen."