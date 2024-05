KI in der Medizin: Welche Vorteile sie bringt

Künstliche Intelligenz (KI) revolutioniert auch die Medizin. Algorithmen nehmen verstärkt Einfluss auf Diagnosen und Operationen. Was bedeutet das für Patientinnen und Patienten?

Die Universitätsklinik in Essen gilt als ein Klinikum der Zukunft, ein "Smart Hospital". Hier wird seit rund zehn Jahren eine systematische Datenanalyse betrieben, um die Betreuung der Patienten zu optimieren. Klinikchef Jochen Werner bewertet seine Erfahrung mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) positiv:

Prof. Jochen Werner, Chef der Universitätsklinik in Essen

KI beschleunigt alle Prozesse in einem Krankenhaus, von der Diagnostik, über Therapie bis zur Verwaltung

KI-Einsatz spart viel Zeit

Künstliche Intelligenz unterstützt Ärzt*innen unter anderem dabei, komplexe Eingriffe vorzubereiten und auszuführen, zum Beispiel bei der Krebstherapie : So müssen vor der Bestrahlung von Hirntumoren auf dem MRT diejenigen Bereiche im Kopf markiert werden, die den Strahlen nicht ausgesetzt werden sollen. Als erfahrene Radiologin benötigt Beate Timmermann für diese wichtige Vorbereitungsarbeit je nach Aufwand ein bis drei Stunden.

Die KI erledigt das in 90 Sekunden.

KI als ärztliche Zweitmeinung

Auch bei anderen komplizierten Eingriffen hilft die KI in Essen nicht nur, die Operation vorher zu simulieren. Auch während des Eingriffs liefert die Künstliche Intelligenz dem Chirurgenteam wichtige Hinweise für den optimalen Verlauf der Operation.

Und auf einer Intensivstation kann die KI in Sekunden alle relevanten Daten analysieren, um frühzeitig vor einer möglicherweise auftretenden Komplikation zu warnen.

"Natürlich kann auch sie sich mal irren", so Jochen Werner. "Aber insgesamt machen Menschen deutlich mehr Fehler als eine Künstliche Intelligenz."

Training für erfolgreichen KI-Einsatz wichtig

Damit die Künstliche Intelligenz schnell und sicher Analysen und Empfehlungen liefern kann, muss sie vorher optimal trainiert werden. Hierfür werden Patientendaten aus aller Welt in riesigen Rechenzentren zusammengeführt und ausgewertet. "Vor dem Training der Künstlichen Intelligenz muss jedoch die Definition stehen, nach welchen Maßstäben dieses Training stattfinden soll", so Bernt Heinrichs vom Forschungszentrum Jülich. Zusammen mit Mediziner*innen, Jurist*innen und Soziolog*innen arbeitet der Ethiker an einem Regelwerk, welches die Grundsätze von KI-Trainingsprogrammen zukünftig bestimmen soll.