Günther kritisiert Söder: Schwarz-Grün-Absage ist "hasenfüßig"

Es liege kein Segen darin, in die reine Auseinandersetzung nur mit den Grünen zu gehen, sagte Günther. Die CDU müsse auf eigene Stärke setzen und mit breiter Brust in den Wahlkampf gehen. "Ich würde jetzt auch nicht die Empfehlung geben, in einen Bundestagswahlkampf zu gehen und zu sagen, wir können uns nichts anderes als Schwarz-Grün vorstellen."