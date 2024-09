Markus Söder bei CSU-Klausur: "Wieder daheim"

Markus Söder ist wieder zurück in "seinem" Bayern.

Die Bilder muten grotesk an, etwas altmodisch vielleicht. Zumal für einen Politiker, der Instagram und Tiktok als unverzichtbare Plattform für Seinesgleichen ausgemacht hat. Markus Söder CSU ) schreitet durch das Eingangstor des mächtigen Klosters Banz, die Arme ausgebreitet wie ein Monarch, der die Huldigungen seiner Untertanen entgegennimmt. Die versammelte CSU-Landtagsfraktion ist angetreten, um ihrem Parteivorsitzenden zuzujubeln. Söder, der sich schon zum zweiten Mal gedanklich nach Berlin verabschiedet hatte, kehrt zurück in den Schoß der Partei.

In der Union hatten viele Sorge, dass das Ringen um die Kanzlerkandidatur wieder zu einem erbitterten öffentlichen Streit wird.

Als Begründung, warum ihm der Rückzug am Ende nicht ganz so schwer gefallen sei, führt Söder das Verhältnis zwischen ihm und Friedrich Merz CDU ) ins Feld.

Dies sei der Verdienst von Merz und im Übrigen eine der wichtigsten Voraussetzungen für das weitere gemeinsame Arbeiten. Klar ist aber auch: Merz hat sich als das stärkere Alphatier erwiesen. Und so lässt man die Frage nach dem politischen Preis für Söders Rückzug zumindest im Moment unbeantwortet.

CSU nach K-Entscheidung: "Über Inhalte reden"

Wie dem auch sei: In der CSU-Landtagsfraktion ist man froh darüber, dass der Spuk nun ein Ende hat. "Wir können jetzt wieder über Inhalte reden", konstatiert Fraktionschef Klaus Holetschek auf der heutigen Pressekonferenz.

Manch anderer bemerkt ganz offen, dass sich Söders Fokus in den letzten Monaten auffällig verlagert hatte - von der bayerischen Staatskanzlei in München zum Bundeskanzleramt in Berlin. Und dass dem Parteichef eine gewisse Lustlosigkeit anzumerken gewesen sei.