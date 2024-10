Deutsche Einheit: Wendegewinner über DDR und AfD

Heute beginnen die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit in Schwerin. 34 Jahre nach der deutschen Einheit sagt eine Mehrheit in Ost und West, dass die Deutschen bisher nicht zu einer Nation zusammengewachsen sind.

Ostdeutsches Unternehmen: Verstaatlicht, reprivatisiert, Marktführer

Ihr Vater, der bis dahin Eigentümer war, sei Betriebsleiter geworden. "Weil er sich geweigert hatte in die SED einzutreten", so Sabine von Köppen, "ist er entlassen worden". Nach der Wende die Chance: "Wir waren eines der ersten Unternehmen, die reprivatisiert worden sind." Für die Familie sei die Wende "eine wahnsinnige Befreiung" gewesen.

Das Unternehmen hat mittlerweile 220 Mitarbeiter, neun Standorte in Deutschland, Frankreich , den Niederlanden und Tunesien , ist in seiner Branche Marktführer in Europa mit einem Jahresumsatz von 90 Millionen Euro.

Neue Investititonen für die Energiewende

Auch Nachhaltigkeit liege dem Unternehmen am Herzen. In Zusammenarbeit mit dem größten deutschen Netzbetreiber bauten sie ein Mehrwegsystem von Stahltrommeln auf, so die Geschäftsführer.

Expansion: Westdeutsche zunächst skeptisch

Unternehmerin: Stolz sein, was der Osten geschafft hat

Weil ich glaube, dass das Plattitüden zum Teil sind und wir eigentlich mal genau hingucken müssten, was wir in den letzten 30 Jahren hier im Osten geschaffen haben.

In allen Landkreisen, in allen Städten in Sachsen hat die AfD die meisten Stimmen gewonnen. Was sind die Gründe, die die Bürger*innen dazu gebracht haben, die AfD so zu stärken?

10.06.2024 | 2:24 min