Zum Familiennachzug: Fast 125.000 Visa im Jahr 2023 erteilt

In Deutschland sind in diesem Jahr einem Medienberichte zufolge fast 125.000 Visa zum Familiennachzug erteilt worden. Damit wurden im laufenden Jahr mehr Visa zum Familiennachzug erteilt als 2022 mit 117.000. Dies berichten die Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland" (RND) unter Berufung auf eine Antwort des Auswärtigen Amtes an Clara Bünger, Bundestagsabgeordnete der Linken . Stand der Erhebung ist der 12. Dezember.