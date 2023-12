SPD-Chefin Esken bei Lanz: Abschiebegesetz schmerzhaft

Eine "Buchungs- und Haushaltspraxis" der Bundesregierung habe "nicht der Verfassung entsprochen": So beschrieb Saskia Esken am Dienstagabend bei Markus Lanz, wie es zur aktuellen Haushaltskrise im Bund kommen konnte. "Das müssen wir so zur Kenntnis nehmen", sagte die SPD-Vorsitzende. "Das war offenkundig ein Fehler."