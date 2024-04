Darf mir der Chef wegen AfD-Mitgliedschaft kündigen?

Der evangelische Wohlfahrtsverband Diakonie Deutschland zählt zu den größten Arbeitgebern in Deutschland, über 600.000 Menschen sind dort beschäftigt. Auch die beiden großen christlichen Kirchen hatten sich bereits im Frühjahr scharf von der AfD abgegrenzt . Die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische-Oberlausitz will künftig keine Ämter an AfD-Mitglieder mehr vergeben