Katholische Bischofskonferenz: AfD "nicht wählbar"

Die katholische Deutsche Bischofskonferenz hat ungewohnt offen an alle Bürger in Deutschland appelliert, politische Angebote von Rechtsaußen abzulehnen - und zurückzuweisen.

Konferenz: "Völkisch-nationale Gesinnung" dominiert in AfD

Völkischer Nationalismus sei mit dem christlichen Gottes- und Menschenbild unvereinbar, heißt es in einer Erklärung, die am Donnerstag zum Ende der Frühjahrsvollversammlung der katholischen Bischöfe in Augsburg veröffentlicht wurde: