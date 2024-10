CDU kämpft in Heilbronn um Obergrenze für Dönerläden

Mit Käppi und Rucksack läuft Thomas Aurich von der CDU Heilbronn durch die Fußgängerzone der baden-württembergischen Stadt. Aurich ist Gastronom, er mag auch Dönerläden - nur nicht überall. Vor allem nicht an bestimmten Orten in der Innenstadt. Weil es für ihn an einzelnen Straßen oder Plätzen zu viele werden könnten, fordert er für Dönerimbisse oder auch Barbershops und Nagelstudios

CDU Heilbronn will keinen "Wildwuchs" beim Angebot

"Wir erwarten hier eine wunderschöne 120 Millionen Investition in den nächsten Jahren", sagt er an einem Platz am Ende der Fußgängerzone, wo ein großes Einkaufszentrum entstehen soll. "Und dann ist es uns wichtig, dass das Umfeld stimmt." Nach Ansicht der Heilbronner CDU könnte es Investoren abschrecken, wenn es an manchen Stellen zu viele Dönerimbisse oder auch Barbershops und Nagelstudios gibt.