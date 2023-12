Esken sieht in FDP-Befragung keine Gefahr für Ampel

SPD-Chefin Saskia Esken sieht in der FDP-Mitgliederbefragung zur Ampel-Koalition keine Gefahr für den Fortbestand des Dreier-Bündnisses. In einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur machte sie deutlich, dass sie unabhängig vom Ergebnis davon ausgeht, dass die Führung der FDP zur Ampel steht.

Christian Lindner und andere Personen aus seiner Führungsmannschaft und -frauschaft haben sich jedenfalls ganz klar für einen Verbleib in der Ampel ausgesprochen, und das nehme ich den Kollegen und Kolleginnen auch ab.

Appell an Verantwortung der FDP-Mitglieder

Ich wünschte mir, dass sie sich in der Mehrheit der Verantwortung für das Land bewusst sind.

"Ich bin zuversichtlich, dass die drei Parteien zu einer Einigung kommen", so Saskia Esken, SPD-Parteivorsitzende, zur Lage der Ampel in der Haushaltskrise. 11.12.2023 | 6:25 min

Ergebnis der Mitgliederbefragung nicht bindend

Den Antrag auf Mitgliederbefragung hatten 598 FDP-Mitglieder nach den desaströsen Wahlergebnissen der FDP in Hessen und Bayern gestellt. Das Ergebnis gilt als Stimmungsbild und kann die innerparteiliche Diskussion anheizen, ohne dass es aber unmittelbare Konsequenzen hat.

In der Bundessatzung heißt es dazu: "Die Organe der Partei sind in ihrer Willensbildung nicht an das Ergebnis der Mitgliederbefragung gebunden."