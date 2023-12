Gabriel zu Nahost-Konflikt: Deutschlands Einfluss begrenzt

Nach tagelangen Verhandlungen hat sich der UN-Sicherheitsrat auf eine Resolution zum Nahen Osten geeinigt. Was zu der Einigung führte, berichtet Claudia Bates. 22.12.2023 | 2:27 min

Gabriel warnt: Deutschland ist dabei guten Ruf zu verlieren

Dass Deutschland und Frankreich in der UN-Generalversammlung unterschiedlich abstimmten, zeige für viele, "dass man aus Europa nichts zu erwarten hat, weil wir wie so oft uneinig sind", erklärte der SPD-Politiker.

Die humanitäre Situation für die Menschen im Gaza-Streifen wird immer unerträglicher. Es fehlen Wasser, Lebensmittel und Medikamente. Der Weltsicherheitsrat fordert schnelle Hilfe. 22.12.2023 | 1:58 min

Gabriel: Türen der Diplomatie müssen offen bleiben

Hunderte Hamas-Kämpfer waren am 7. Oktober in israelische Orte eingedrungen und hatten dort Gräueltaten an Zivilisten verübt. Israelischen Angaben zufolge wurden rund 1.140 Menschen getötet und etwa 250 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt.