Nach Vorfällen mit Pagern: Weitere Explosionen im Süden von Beirut

In den südlichen Vororten Beiruts ist es offenbar zu zwei Explosionen gekommen. Dies berichten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters. Die Ursache der Detonationen konnten sie zunächst nicht in Erfahrung bringen. AFP berichtet unter Berufung auf Hisbollah-Kreise, dieses Mal seien Walkie-Talkies explodiert. In den sozialen Medien kursieren mehrere Fotos von zerstörten tragbaren Funkgeräten.

Die libanesische Zeitung "L'Orient le jour" meldete Explosionen auch außerhalb von Beirut, so in mehreren Städten im Süden des Landes. In diesen Regionen ist die schiitische Terrororganisation Hisbollah stark präsent, sie waren auch Schwerpunkt der Explosionen am Dienstag.