Fake News um Baerbock und angebliche Sex-Kontakte zu Gigolo

"Wo gehen deutsche Steuergelder hin? Baerbock macht Sextourismus mit einem afrikanischen Prostituierten auf Amtsreisen", titelt die angebliche News-Webseite "zeitgeschenen.de". Es lägen "glaubwürdige Beweise" vor, dass die Außenministerin "in eine Affäre mit einem Escort-Mann aus Afrika" verstrickt sei.

Der Bericht beruft sich auf ein Interview mit dem angeblichen Gigolo namens "Kingsley". Der Mann in dem präsentierten Video trägt einem marineblauen Anzug mit Karostreifen, Goldkette, Goldringe und eine orangene Mütze. Er berichtet, wie er schon mehrmals mit einer "Ministerin aus Deutschland" namens Annalena verabredet gewesen sei. Sie habe die Nähe zu einem "hübschen, schwarzen Gentleman" gesucht und die Nacht mit ihm verbracht. Die angeblichen Kosten für seine Dienste pro Date: "3.500 Euro und mehr".

Screenshot "zeitgeschenen.de" - so berichtet die Fake-News-Seite über den angeblichen Sex-Skandal

Hinweise auf pro-russische Propaganda

In der Regel sind es ganz neu aufgesetzte Internetseiten mit Namen, die an echte Newsportale erinnern und sich immer wieder nach Russland zurückverfolgen lassen. Die veröffentlichten Falschmeldungen werden rasch von prorussischen Accounts in Sozialen Medien aufgegriffen und massenweise weiterverbreitet.