Lindners Botschaft zum Dreikönigstreffen: Weitermachen

Es ist schon eine Quadratur des Kreises, die da vor den Liberalen liegt. Seit 158 Jahren soll der Neujahrsauftakt im Opernhaus vor allem eins sein: harmonisch. Doch so einfach wird es nicht: Hinter fast jedem politischen Thema lauern liberale Fallstricke für die gemeinsame Koalition.

Das ist ein klarer Vorwurf an die Koalitionspartner.

Schuldenbremse: Ein Markenkern der FDP wankt

FDP-Widerstand beim Bürgergeld strapaziert Ampel

Strack-Zimmermann formuliert Neujahrsvorsatz

Dabei wollten sie den doch gerade nicht mehr. Beim Dreikönigstreffen redet auch ihre neue Spitzenfrau für Europa: Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Gerade erst kritisierte sie den Politikstil in der Ampel-Koalition . Die "Störgeräusche und sehr lauten Diskussionen" übertönten die Erfolge und nervten vermehrt die Bürger, sagte sie der Funke Mediengruppe. Das beträfe alle drei Koalitionspartner - man solle bestenfalls hinter den Kulissen diskutieren, Lösungen finden und dann gemeinsam auf die Bühne treten.

So vielleicht auch ihr persönlicher Vorsatz. Denn es ist ja gerade ihre eigene Deutlichkeit im Krieg in der Ukraine , die ihr Bekanntheit und Sympathiepunkte einbrachten. Als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses kritisierte sie auch manches Mal den Kanzler. Abzuwarten, wie sie nun die Bühne des Opernhauses nutzt.

Wahljahr 2024: Annus horribilis für die FDP?

Sowieso - die FDP und die Ampel. Lindner wird zum Weiterregieren auffordern. Sein Schlagwort: "politische Verantwortung." So argumentierte er auch nach der knappen FDP-Mitgliederbefragung pro Ampel . Es brauche das liberale Profil im Dreier-Bündnis. Die Wähler strafen bisher die Liberalen ab - und 2024 dürfte es noch schlimmer kommen, wenn im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg abgestimmt wird.

Jüngsten Umfragen zufolge liegt die FDP in allen drei Ländern unterhalb der Fünf-Prozent-Hürde und dürfte damit nicht in den Parlamenten in Dresden, Erfurt und Potsdam vertreten sein.