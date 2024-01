Lindner-Behörde: Mehr als 160.000 offene Geldwäsche-Meldungen

Sie ist ein zentraler Baustein im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: die Financial Intelligence Unit , kurz FIU. Wenn es nach Geldwäsche riecht, müssen Banken, Sparkassen, Notare und Schmuckhändler das per Verdachtsmeldung der FIU melden. Interne Dokumente, die ZDF frontal einsehen konnte, zeigen nun: Bei der Behörde sind aktuell 164.597 Meldungen mit Geldwäschebezug "nicht endbearbeitet" - also noch offen. Schon wieder ein riesiger Rückstand.

Deutschland gilt als Geldwäsche-Paradies. Schätzungsweise hundert Milliarden Euro werden jedes Jahr hierzulande gewaschen. Die FIU muss Geldwäsche-Verdachtsmeldungen deshalb eigentlich schnell analysieren, bei erhärtetem Verdacht mit Infos anreichern und dann an die zuständigen Polizeien oder Staatsanwaltschaften in den Ländern schicken. Dort wird dann ermittelt. Auch an den BND oder den Verfassungsschutz gehen Meldungen.

Christian Lindners "dicke Fische" und ein neues Gesetz

Die FIU hatte in der Vergangenheit schon mehrfach Rückstände aufgebaut. Lindner hatte deshalb eine andere Arbeitsweise angekündigt. Man solle sich "auf die dicken Fische" in der Finanzkriminalität konzentrieren, so der Minister im Herbst 2022. Wenig später musste sein Ministerium einen Rückstau von rund 100.000 offenen Meldungen einräumen. Im Februar 2023 wies ein Bericht sogar knapp 290.000 offene Meldungen aus. Gegenüber frontal verwies der Minister damals auch auf den neuen FIU-Leiter Daniel Thelesklaf - mit ihm solle alles besser werden.

Die FIU bestimmt selbst, was sie für risikobehaftet hält und was nicht. Diese Parameter sind für die Strafverfolger Polizei und Zoll absolut intransparent. Das birgt die Gefahr, dass polizeilich Wesentliches übersehen wird.

113.000 Meldungen schon mehr als 90 Tage offen

Frontal hatte im vergangenen Jahr interne Fälle zugespielt bekommen , die eklatante Mängel bei der FIU zeigen. Ein Beispiel: Bei einer Bank hatte ein bis dahin unauffälliger Kunde zwei Mal hintereinander eine Million Euro in bar eingezahlt - absolut ungewöhnlich für seinen wirtschaftlichen Hintergrund. Die Bank-Angestellte hatte deshalb zügig eine Verdachtsmeldung an die FIU gemacht - doch dort lag der Fall viel zu lange herum, bis er weitergeleitet wurde. Ein Polizist, der mit dem Fall vertraut ist, sagte frontal:

Offene Fälle auch im Bereich "Organisierte Kriminalität"

Geldwäsche wird besonders in der Organisierten Kriminalität genutzt, um illegal erwirtschaftetes Geld - sei es durch Waffen-, Falschgeld-, Drogen- oder Menschenhandel - in den legalen Wirtschaftskreislauf einfließen zu lassen und so seine Herkunft zu verschleiern. Wie die Dokumente zeigen, hat die FIU im Bereich "Organisierte Kriminalität" bis Ende des vergangenen Jahres noch 466 Meldungen im - bestes Beamtendeutsch - "Arbeitsvorrat oder in Bearbeitung". Bei Steuer-Fällen sind es 123, bei Betrugs-Zuordnung noch 335 offene Meldungen. Der Ministeriumssprecher verweist darauf, dass es sich um "häufig komplexe Fälle" handle.