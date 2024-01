Berlin: Giffey will nicht wieder für SPD-Vorsitz antreten

Die Berliner SPD-Landesvorsitzende Franziska Giffey will nicht noch einmal für das Amt kandidieren. Das hat sie am Mittwochnachmittag in einem Brief an die Mitglieder des Landesverbands ihrer Partei angekündigt, wie mehrere SPD-Mitglieder dem ZDF bestätigten. "Die vergangenen Monate haben gezeigt, dass es den Wunsch nach einer Neuaufstellung in unserer Partei gibt und dass wir nicht nur strukturelle, sondern auch personelle Veränderungen und ein neues Führungsmodell brauchen", heißt es in der Mitteilung.