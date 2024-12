Lange Wartezeit: "Rosinenpickerei" bei Patientenversorgung?

Ein volles Wartezimmer: Die SPD will laut Wahlversprechen die Terminvergabe bei Privat- und Kassenpatienten gerechter gestalten. (Archivbild)

Im Streit um die ärztliche Versorgung in Deutschland wirft die Deutsche Stiftung Patientenschutz manchen Kassenärztinnen und -ärzten Rosinenpickerei vor. Sie würden Kassenpatienten benachteiligen , ohne dass dies aufgedeckt werde. "Rosinenpicker werden nicht identifiziert", sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch an die Adresse der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV).

Der KBV-Vorsitzende Andreas Gassen hatte sich in einem Interview gegen Vorwürfe gewehrt, dass Kassenpatientinnen und -patienten lange auf Termine warten müssten.

Ein aktuelles Bundestagswahlversprechen der SPD , durch eine Termingarantie Unterschiede zwischen privat und gesetzlich Versicherten in dem Punkt abzuschaffen, nannte Gassen in der "Rheinischen Post" "populistischen Blödsinn". Doch Patientenschützer Brysch stellt klar:

Unterschiede zwischen privat und gesetzlich?

Der SPD und Vertretern von Patientinnen und Patienten sind die Unterschiede schon lange ein Dorn im Auge, die viele Praxen bei der Terminvergabe zwischen privat und gesetzlich machen. Ärztlicherseits wurde gelegentlich argumentiert, die Praxen bräuchten so eine Vorgehensweise, damit sie Probleme bei der Honorierung von Behandlungen gesetzlich Versicherter ausgleichen könnten.

Aktuell reagierte Gassen auf den Vorwurf des Spitzenverbands der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), dass bei der Vergabe von Arztterminen eine Bevorzugung von Privatversicherten gegenüber gesetzlich Versicherten vorherrsche. Der KBV-Chef argumentiert, viele Hausarztpraxen böten Akut-Sprechzeiten an. Auch bei Fachärzten müsse man die Kirche im Dorf lassen: im internationalen Vergleich seien die Wartezeiten kurz.

In Deutschland haben Patienten überdies die freie Arztwahl. Der Preis dafür ist, dass sie bei gefragten Ärzten Wartezeiten in Kauf nehmen.

Was hinter der SPD-Forderung noch steckt

Trotz Krankenversicherungspflicht in Deutschland haben einige Menschen keine Versicherung. Das Kölner Projekt „Anonymer Krankenschein“ hilft solchen Menschen.

Der GKV-Spitzenverband reagierte knapp. "Beim Klicken auf Online-Buchungsportale kann jeder PKV oder GKV anklicken und so selbst überprüfen, ob die Terminvergabe fair und gleich ist oder nicht", sagte Verbandssprecher Florian Lanz.

Brysch bezeichnete das Problem als "noch größer". Nicht alle Praxen seien online überhaupt erreichbar. Mitunter müssten Patientinnen und Patienten persönlich in die Praxis laufen, um einen Termin zu bekommen. Privatpatientinnen und -patienten bekämen ihn oft schneller.

Hausärzte sind rar. Wenn dann überraschend eine Praxis dicht macht, stehen Patienten ohne Mediziner da. In Rheinland-Pfalz helfen jetzt zwei mobile Arztpraxen.

Patientenschützer fordern Qualitätsüberprüfung

Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Sozialverband Deutschland fordert gerechtere Terminvergabe

In puncto Termine hatte die Chefin des Sozialverbandes Deutschland (SoVD), Michaela Engelmeier, bereits im August gefordert: "Eine gerechte Vergabe von Arztterminen ist unabdingbar." Gerade in Zeiten, in denen gesetzlich Versicherte oft Monate oder gar Jahre auf einen Facharzttermin warten müssten, dürften sie nicht zu Patienten zweiter Klasse werden.