Riskante Flucht aus der DDR: Der Baby-Trick an der Grenze

In Berlin wird am Samstag an den Fall der Mauer vor genau 35 Jahren erinnert. Kanzler Scholz würdigte das historische Ereignis als Beispiel für den europäischen Zusammenhalt.

Flucht unter schwierigsten Bedingungen

Mit dem Bau der Mauer 1961 wird es für die Menschen in der DDR immer schwerer auszureisen. Sie fliehen übers Wasser, durch Tunnel, versteckt in Fahrzeugen - immer mit der Angst, entdeckt und bestraft zu werden. Rohrbeck gelingt es, 80 Menschen versteckt in PKW nach West-Berlin zu schmuggeln.

1961 ist Rohrbeck Student in West-Berlin, 25 Jahre jung und verheiratet mit einer Dänin. Ihre gemeinsame Tochter wird - anders als damals üblich - auch im Pass ihres deutschen Vaters eingetragen. So kann der junge Familienvater auch allein mit ihr zu den dänischen Großeltern reisen. Rohrbeck nutzt die Ostsee-Fähre vom DDR-Hafen Rostock Warnemünde nach Gedser in Dänemark

DDR-Grenzkontrollen - Lücke im System

Für die Rückfahrt durch die DDR nach West-Berlin braucht er ein sogenanntes Transit-Visum, das Grenzer an Bord der Fähre ausstellen. Ausgerechnet in dieser Bürokratie entdeckt Rohrbeck eine Lücke im System.

Rohrbeck trickst Grenzbeamte aus

Rohrbeck antwortet, seine Tochter schlafe unten im Auto - und drückt auf die Tränendrüse, damit er sie nicht vorzeigen muss: "Sie sind doch bestimmt auch junger Vater. Das Mädchen ist gerade eingeschlafen. Muss das denn jetzt sein?" Die Grenzer winken ab und so gelingt Rohrbeck die Einreise in die DDR. Er hat ein Visum für sich und ein Blanko-Visum für ein Kind.

Kinder und Eltern wieder vereint

Rohrbeck will helfen, die jungen Familien wieder zu vereinen. Mit dem Visum in der Tasche nimmt er auf dem Weg von der Ostsee nach West-Berlin an einem geheimen Treffpunkt fremde Kinder entgegen. Getarnt als seine Tochter Bettina schmuggelt er sie in den Westen.