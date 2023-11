Nach Angriff: LKA ermittelt wegen Attacke auf Grünen Omar

Der Berliner Abgeordnete der Grünen Jian Omar ist in seinem Wahlkreisbüro in Moabit in seinem Wahlkreisbüro von einer Person "mit einem Hammer attackiert" und rassistisch beleidigt worden. Körperliche Verletzungen habe er nicht erlitten. "Ich habe eine Anzeige erstattet", teilte Omar am Freitagabend auf der Plattform X , ehemals Twitter, mit.