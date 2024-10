Habeck verteidigt 1.000-Euro-Prämie für Langzeitarbeitslose

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die geplante Jobprämie für Langzeitarbeitslose gegen die andauernde Kritik verteidigt. Er wisse natürlich, dass Leute, die arbeiten, sich fragten, warum andere dafür 1.000 Euro bekommen sollten, sagte der Grünen-Politiker in Berlin.

Die Arbeitswissenschaft gehe jedenfalls davon aus, dass durch die Prämie schätzungsweise 100.000 Menschen aus der verfestigten Arbeitslosigkeit in Arbeit kommen würden, sagte Habeck. Offensichtlich wollten Menschen Anreize zum Arbeiten. "Nur intrinsisch zu sagen: Naja, ist doch besser zu arbeiten, aufzustehen, nicht faul zu sein, ist nicht immer so richtig", so der Minister.