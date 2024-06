Gewalthilfegesetz: Das plant die Ampel zu häuslicher Gewalt

Gewalthilfegesetz soll kommen

Laut Paus soll noch in dieser Wahlperiode ein Gewalthilfegesetz mit einem Anspruch auf Schutz und Beratung umgesetzt werden. Dieses solle die Grundlage für ein verlässliches und dem Bedarf entsprechendes Hilfesystem schaffen, das in Städten und auf dem Land erreichbar sei.

Die bundesweit 350 Frauenhäuser, 100 Schutzwohnungen und mehr als 600 Beratungsstellen reichten nicht aus, sagt sie. Der Bund werde mit dem Gesetz in die gemeinsame Finanzierung der Anlaufstellen einsteigen, so Paus.

Frauenhäuser schöpfen Hoffnung

Mehr Unterstützung durch Bundesgesetz erhofft

Frauenhäuser: zu wenige und schlecht finanziert

Die bisherige Situation in Frauenhäusern sei "so nicht mehr haltbar", berichtet Sibylle Schreiber. "Es muss endlich wahrgenommen werden, dass das so nicht geht". Frauenhäuser seien "chronisch unterfinanziert".

Faeser fordert Anti-Gewalttrainings

Gewalt in der Partnerschaft ist in Deutschland keine Seltenheit.

Mit den Ländern sei sie auch in Beratungen über eine Überwachung mit elektronischen Fußfesseln, so die Innenministerin. Dies sei aber voraussichtlich nicht schnell umsetzbar, weil nicht in allen Bundesländern die benötigten Vorrichtungen vorhanden seien. Die Bundespolizei baue zudem rund um die Uhr zugängliche Anlaufstellen vor allem an Bahnhöfen auf, sagt Faeser.